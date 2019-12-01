Propone Conrado Paz que oficinas de gobierno implementen firma electrónica para reducir uso de papel en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero 2026.- Ante la creciente deforestación de los bosques en Michoacán y la urgente necesidad de detener la pérdida de biodiversidad en la entidad, el diputado del Distrito 14 Norte de Uruapan, Conrado Paz Torres, presentó una propuesta de reforma al artículo 5 la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán.

Lo anterior, con la finalidad de implementar acciones tendientes a la reducción del uso de papel en las oficinas gubernamentales, a través del uso de la firma electrónica avanzada, una herramienta digital, actual e innovadora, que tiene la misma validez legal que la firma autógrafa, facilitando la transición hacia una administración pública más sustentable, eficiente y comprometida con el medio ambiente.

En la exposición de motivos, el legislador uruapense detalló que para producir tan sólo una tonelada de papel, se requieren entre 15 y 24 árboles, incrementando la presión sobre los recursos forestales y desequilibrando la biodiversidad de la entidad, motivo por el cual, Paz Torres reconoció la urgencia de incorporar la digitalización de toda la documentación que manejan las diversas oficinas públicas.

"En Michoacán se pierden entre 15 y 20 mil hectáreas de bosque al año, muchas de ellas en zonas consideradas “foco rojo”, como la franja aguacatera de Uruapan, Tancítaro, Peribán y Zamora. Incluso, en 2024 llegamos a encabezar la lista nacional de tala ilegal, con más de mil denuncias interpuestas por estos hechos", detalló el legislador uruapense.

Así, Conrado Paz Torres solicitó el apoyo de los legisladores a esta propuesta, a fin de reducir no sólo costos burocráticos, sino implementar una política gubernamental ambiental más sana, integral y sostenible para Michoacán.