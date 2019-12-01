Propone Belinda Iturbide incorporación de figura del Amicus Curiae a Constitución de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 15:57:11

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Que se incorpore la figura de Amicus Curiae a la Constitución de Michoacán fue lo que propuso la diputada de extracción morenista Belinda Iturbide Díaz, para permitir que terceros puedan aportar opiniones técnicas y jurídicas en los procesos judiciales.

Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo por consolidar un sistema judicial más transparente, incluyente y cercano al pueblo, y busca avanzar en la armonización del marco jurídico nacional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Lo que se busca es que en todos los procedimientos jurisdiccionales, los tribunales del Estado, admitan la figura del amicus curiae cuando lo soliciten organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos de protección de derechos humanos o personas expertas, y cuando exista interés público o se trate de derechos fundamentales.

La admisión deberá realizarse en el momento procesal que determinen las normas aplicables, garantizando que las intervenciones se presenten antes de la resolución que ponga fin al asunto, sin que las opiniones o informes tengan carácter vinculante.

Para ello, las autoridades jurisdiccionales tomarán en cuenta las aportaciones pertinentes para la fundamentación de sus decisiones y la ley reglamentaria establecerá los requisitos de admisión, plazos, formas de presentación, reglas de publicación y medidas para prevenir dilaciones indebidas y abusos procesales.