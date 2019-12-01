Propone Belinda Iturbide incorporación de figura del Amicus Curiae a Constitución de Michoacán

Propone Belinda Iturbide incorporación de figura del Amicus Curiae a Constitución de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 15:57:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Que se incorpore la figura de Amicus Curiae a la Constitución de Michoacán fue lo que propuso la diputada de extracción morenista Belinda Iturbide Díaz, para permitir que terceros puedan aportar opiniones técnicas y jurídicas en los procesos judiciales.

Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo por consolidar un sistema judicial más transparente, incluyente y cercano al pueblo, y busca avanzar en la armonización del marco jurídico nacional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Lo que se busca es que en todos los procedimientos jurisdiccionales, los tribunales del Estado, admitan la figura del amicus curiae cuando lo soliciten organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos de protección de derechos humanos o personas expertas, y cuando exista interés público o se trate de derechos fundamentales. 

La admisión deberá realizarse en el momento procesal que determinen las normas aplicables, garantizando que las intervenciones se presenten antes de la resolución que ponga fin al asunto, sin que las opiniones o informes tengan carácter vinculante. 

Para ello, las autoridades jurisdiccionales tomarán en cuenta las aportaciones pertinentes para la fundamentación de sus decisiones y la ley reglamentaria establecerá los requisitos de admisión, plazos, formas de presentación, reglas de publicación y medidas para prevenir dilaciones indebidas y abusos procesales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Invita la Policía Morelia a no vender ni comprar pirotecnia; es ilegal y pone en riesgo a la ciudadanía
Ultiman en Apatzingán, Michoacán, a alias “Eloy”
Dan a conocer secuencia del asesinato de Carlos Manzo; criminales se organizaron en una aplicación de mensajería
Más información de la categoria
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Dan a conocer secuencia del asesinato de Carlos Manzo; criminales se organizaron en una aplicación de mensajería
Jorge Armando “El Lic” ordenó disparar contra Carlos Manzo “estuviera con quien estuviera y ultimarlo a como dé lugar”: Harfuch
Fue capturado Jorge Armando “El Lic”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Comentarios