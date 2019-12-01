Captan a hijo mayor de AMLO de compras en tienda de lujo en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 14:11:26

Ciudad de México, 25 de diciembre del 2025.- En redes sociales circulan varios videos donde se observa a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, saliendo de una tienda de la marca Loro Piana en Houston, Texas, con bolsas de compra en las manos.

Las imágenes se volvieron virales y reavivaron críticas por el contraste entre este estilo de vida y el discurso de austeridad que caracterizó al gobierno de su padre.

La polémica aumentó luego de que López Beltrán publicara en su cuenta de X un mensaje navideño invitando a “buscar la manera de ser felices”, comentario que generó respuestas negativas y cuestionamientos entre usuarios de la plataforma.

Loro Piana, donde fue grabado, es una firma italiana reconocida por sus prendas y accesorios de lujo elaborados con materiales como cachemira, vicuña y lana merino.

Sus productos suelen tener precios elevados, lo que ha contribuido a que la aparición del hijo del exmandatario haya causado aún más debate en redes sociales.