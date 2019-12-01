Propone Armando Tejeda crear un estándar de carrera policial para fortalecer la seguridad en México

Ciudad de México, 08 de julio de 2028.- Las familias mexicanas merecen vivir con tranquilidad y poder confiar en las corporaciones policiales que los protege, aseveró Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de Estándar Nacional Obligatorio de Carrera Policial y dignificación de las policías civiles.

“Cuando una familia solicita ayuda por un robo, un accidente, una emergencia o una situación de violencia, generalmente la primera autoridad que llega no es una corporación federal. Es la patrulla municipal, el policía de proximidad o un elemento estatal que conoce la colonia y atiende directamente a la comunidad. Sin embargo, esas policías que todos los días están en contacto con la ciudadanía siguen trabajando con profundas diferencias en su capacitación, certificación, salario, posibilidades de ascenso y protección laboral”.

Señaló que para enfrentar de manera efectiva los altos índices de inseguridad que afectan al país, es indispensable contar con policías mejor capacitadas, certificadas en controles de confianza y con salarios dignos que reconozcan la importancia de su labor.

Tejeda Cid explicó que la propuesta contempla la implementación de un Estándar Nacional Obligatorio de Carrera Policial que establecerá los requisitos y criterios mínimos para la formación, certificación individual, desarrollo, promoción, evaluación del desempeño y condiciones laborales de quienes integran las policías federales, estatales y municipales.

“Esta iniciativa surgió de la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, de las familias y de cada policía que expone su vida para proteger a los demás. Profesionalizar a las corporaciones estatales y municipales es una inversión en Estado de derecho, en tranquilidad y en la confianza de la gente”.

Armando Tejeda expresó que el 64.2 por ciento de la población considera la inseguridad como el principal problema en su estado; por lo que, es urgente implementar estrategias que homologuen la carrera policial y reducir los rezagos que se tienen en diferentes estados y regiones del país.

Detalló también, que mientras la Guardia Nacional registra un 87.9 por ciento del personal certificado, en las policiales estatales el promedio nacional es de 74.6 por ciento y en las municipales es de 62.8 por ciento. A ello se suma el rezago en las evaluaciones de control de confianza y las condiciones salariales, ya que, en promedio, los policías municipales perciben entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales.

“Estamos proponiendo que, en todo México, en cada municipio y estado, haya policías civiles certificadas, evaluadas y transparentes, al servicio de las personas y del bien común. Que los procesos de evaluación sean iguales para todos y que se transparente la información sobre los avances en materia de seguridad. Solo así podremos vivir más tranquilos”.

Esta iniciativa contempla la rendición de un informe público anual ante la Cámara de Diputados sobre los avances en materia de formación, certificación, profesionalización, condiciones laborales y cumplimiento de metas, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad pública.

Las diferencias entre entidades también son profundas. Mientras Chihuahua y Querétaro reportaron una cobertura estatal de certificación de 100 por ciento, Guerrero alcanzó apenas 7.2 por ciento. Esto significa que el cumplimiento de las condiciones mínimas para ejercer la función policial puede cambiar completamente dependiendo del lugar del país en el que se encuentre un elemento.

Para Tejeda Cid, estas brechas demuestran que no basta con tener reglas dispersas en leyes, acuerdos y lineamientos. Es necesario integrarlas en un sistema permanente, verificable y obligatorio que permita conocer qué corporaciones están avanzando, cuáles permanecen rezagadas y qué apoyos necesitan para mejorar.

La precariedad también se refleja en los ingresos. En las policías municipales se registraron 3 mil 885 personas sin remuneración; 16 mil 588 percibían entre uno y cinco mil pesos mensuales, y 47 mil 280 recibían entre cinco mil uno y diez mil pesos. Estas condiciones resultan especialmente preocupantes frente al nivel de riesgo, las jornadas y la responsabilidad que implica proteger la vida y el patrimonio de las personas.

“Quienes todos los días enfrentan la violencia necesitan capacitación y evaluación, pero también estabilidad laboral, servicios médicos, seguridad social y atención psicológica. Dignificar a la policía no significa reducir la exigencia; significa crear las condiciones para que pueda cumplirla”, afirmó el diputado.

La reforma no pretende crear un nuevo certificado ni sustituir el proceso de transición hacia la Certificación Básica Policial. Su finalidad es construir un marco general que integre el instrumento de certificación vigente con la formación, la actualización, la evaluación del desempeño, los ascensos, las condiciones laborales y la protección de la salud mental.

Para que la sociedad pueda conocer los avances, se propone crear un tablero nacional con información estadística sobre certificación, formación, promociones y condiciones laborales. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendría que presentar cada año al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la carrera policial en México.

Los recursos federales destinados a seguridad pública también deberán relacionarse con resultados verificables. No se trata de apoyar únicamente a las corporaciones que ya cuentan con mejores indicadores, sino de reconocer sus avances y, al mismo tiempo, atender a los estados y municipios que enfrentan mayores rezagos y necesitan asistencia técnica y recursos para alcanzar el estándar.

La iniciativa busca que, sin importar el municipio o la entidad en la que vivan, las familias mexicanas puedan contar con policías preparadas para protegerlas y que quienes deciden dedicar su vida al servicio policial tengan condiciones dignas para desempeñar su trabajo.