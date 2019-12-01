Propone Araceli Saucedo reforma constitucional para proteger a la comunidad LGBTIQ+ y cerrar paso a la discriminación

Propone Araceli Saucedo reforma constitucional para proteger a la comunidad LGBTIQ+ y cerrar paso a la discriminación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 21:22:59
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2026.- Con el propósito de hacer explícito en la Constitución el derecho a la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, propuso una reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta plantea modificar el párrafo quinto del artículo 1°, que actualmente mantiene el término “preferencia sexual”, con el fin de eliminarlo y sustituirlo por los conceptos de orientación sexual, identidad y expresión de género, en armonía con los estándares del Sistema de Protección Universal e Interamericano de Derechos Humanos.

La legisladora argumentó que el término “preferencia sexual” resulta ambiguo, limitante y ha sido considerado discriminatorio, ya que invisibiliza la identidad y la autodefinición a la que toda persona tiene derecho. Por ello, subraya la necesidad de actualizar el lenguaje constitucional conforme a los avances en materia de derechos humanos.

Con la iniciativa presentada ante el Pleno del Senado de la República, la legisladora michoacana busca fortalecer el principio de igualdad y no discriminación, garantizando una protección más clara y amplia para las personas de la diversidad sexo-genérica.

Araceli Saucedo destacó que el Estado Mexicano debe refrendar su compromiso con los derechos humanos, particularmente con aquellos sectores históricamente discriminados, mediante leyes acordes a las necesidades actuales y a los compromisos internacionales suscritos por México.

Asimismo, enfatizó que la progresividad de los derechos humanos obliga a revisar y perfeccionar constantemente el marco jurídico, a fin de cerrar brechas de desigualdad y combatir la violencia y exclusión que aún enfrentan las personas LGBTIQ+.

Con esta reforma, el texto constitucional establecería de manera expresa la prohibición de toda discriminación motivada por orientación sexual, identidad y expresión de género, consolidando un marco jurídico más incluyente y respetuoso de la dignidad humana.

“Es momento de actualizar nuestra Carta Magna para que refleje con claridad el reconocimiento pleno de la diversidad y garantice que ninguna persona sea discriminada por quien es”, concluyó la senadora por Michoacán.

