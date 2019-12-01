Propone Adriana Campos Huirache en el Congreso de Michoacán garantizar atención integral a mujeres en climaterio y menopausia

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.– Garantizar la atención integral a las mujeres durante el climaterio y la menopausia es el objetivo de la iniciativa presentada este día por la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, para reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Desde tribuna, la legisladora priista advirtió que aún persisten estigmas, desinformación y expresiones que vulneran la dignidad de las mujeres, al minimizar procesos naturales de su vida.

Al presentar la iniciativa en conjunto con varias diputadas, expresó que

“no debemos normalizar formas de agresión tan infamantes hacia las mujeres. Frases que buscan descalificar a partir de procesos naturales reflejan una cultura que debemos transformar con información, respeto y políticas públicas”, enfatizó.

Adriana Campos Huirache señaló que el climaterio y la menopausia, si bien no son enfermedades, representan etapas que implican cambios físicos, hormonales y emocionales que requieren atención, acompañamiento e información adecuada, especialmente desde el sistema de salud pública.

Asimismo, destacó que el aumento en la esperanza de vida ha modificado el perfil demográfico, por lo que cada vez más mujeres transitan por estas etapas, haciendo indispensable que el Estado garantice servicios de salud acordes a sus necesidades.

La iniciativa propone reformar el artículo 13 y adicionar el artículo 17 F a la Ley de Salud estatal, con el propósito de incorporar de manera explícita estas etapas dentro de las obligaciones del sistema estatal de salud, incluyendo acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y orientación.

Además, contempla el establecimiento de campañas de información y lineamientos institucionales que permitan visibilizar el climaterio y la menopausia, promoviendo una atención digna, libre de prejuicios y con enfoque integral.

“Hablar del climaterio y la menopausia es hablar de derechos, de salud y de dignidad. Es momento de romper el silencio, erradicar los prejuicios y construir una política pública que acompañe a las mujeres en todas las etapas de su vida”, subrayó.

Con esta reforma de avanzar y aprobarse en Michoacán se generaría un precedente, ya que, se tendría que garantizar la salud de las mujeres durante el climaterio y la menopausia; se tendría que realizar acciones en materia de prevención y la realización de diagnósticos y terapias destinados a reducir riesgos y padecimientos, y realizarse campañas de información y orientación al respecto.



Finalmente, la coordinadora parlamentaria del PRI reiteró su compromiso de seguir impulsando una agenda legislativa con perspectiva de género, que garantice el bienestar integral y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres michoacanas.