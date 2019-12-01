Propone Adriana Campos Huirache crear Coordinación de Gobierno Digital en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo del 2026.- Con el fin de modernizar el quehacer legislativo, fortalecer la transparencia y garantizar un acceso ágil y eficiente a la información pública, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, a fin de crear una Coordinación de Gobierno Digital en el Poder Legislativo.

La legisladora recordó que en septiembre de 2021 fue aprobada la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, cuyo propósito es establecer políticas de inclusión digital universal y garantizar que los poderes públicos y los gobiernos municipales acerquen sus servicios e información a la ciudadanía de manera ágil, eficiente, accesible y transparente mediante el uso de tecnologías.

No obstante, reconoció de manera autocrítica que, a varios años de la entrada en vigor de dicha norma, en el Congreso Local es poco lo que se ha avanzado en su implementación.

Además de que actualmente no se cuenta con un área específica encargada de dar cumplimiento integral a esta legislación ni con una reglamentación interna que articule los esfuerzos en materia digital.

Adriana Campos Huirache precisó que esta omisión no representa un reproche al personal que ha atendido las tareas relacionadas con redes sociales, sitios web y soporte tecnológico, sino que constituye un reconocimiento a la necesidad de fortalecer institucionalmente esta área mediante la creación de una Coordinación especializada, como ocurre en otros congresos estatales del país.

En la iniciativa propone que dicha Coordinación concentre las facultades relacionadas con el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación, así como la puesta en marcha de las disposiciones relativas al Gobierno Digital; entre sus atribuciones se contemplan la administración de plataformas digitales, la actualización permanente de la información legislativa y la implementación de lineamientos de seguridad informática.

Asimismo, plantea que esta instancia administre los bienes tecnológicos del Congreso, realice respaldos periódicos de bases de datos, implemente sistemas que agilicen procesos administrativos y parlamentarios, y garantice que el sitio web oficial mantenga actualizados decretos, acuerdos y normativa vigente, permitiendo gradualmente la consulta digital de expedientes legislativos.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria del PRI subrayó que instrumentar el Gobierno Digital permitirá ahorrar tiempo, reducir costos, fomentar la participación ciudadana y fortalecer la rendición de cuentas, consolidando una nueva relación entre representantes y ciudadanía acorde a los tiempos actuales marcados por el uso de internet y la inteligencia artificial, con el objetivo de hacer del Congreso una herramienta verdaderamente al alcance de todas y todos.