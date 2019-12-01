Propone Abraham Espinoza que actas de nacimiento tengan vigencia indefinida en Michoacán

Morelia, Michoacán a 25 de marzo de 2026.– En el marco de la sesión ordinaria, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, con el objetivo de establecer que las copias certificadas de las actas del estado civil, en particular las actas de nacimiento, tengan vigencia permanente y no puedan ser rechazadas por autoridades bajo el argumento de su antigüedad.

Desde la máxima tribuna, el legislador explicó que la propuesta nace de una realidad cotidiana que viven miles de familias michoacanas: el absurdo requisito de tener que tramitar una nueva copia del acta de nacimiento, pese a que el original certificado se encuentra en perfectas condiciones, solo por haber sido expedido hace más de cierto tiempo.

“El nacimiento es un hecho histórico e irreversible. El acta que lo certifica no caduca porque la vida de esa persona no caduca. Y sin embargo, hoy en Michoacán, miles de ciudadanos enfrentan una barrera absurda: la fecha de expedición de su documento”, señaló Espinoza Villa.

El diputado denunció que actualmente existe una discrecionalidad inaceptable, pues mientras algunos funcionarios rechazan actas con más de unos meses de antigüedad, en la ventanilla de al lado las aceptan sin problema. Esta situación, destacó, afecta con mayor dureza a las familias de comunidades rurales que deben viajar horas hasta una oficialía, a los adultos mayores que dependen de terceros para realizar trámites y a los jóvenes que pierden oportunidades laborales por no contar con un “acta reciente”.

“El Estado debe servir al ciudadano, no al revés. No podemos seguir condicionando el acceso a servicios públicos a la compra periódica de un papel que el ciudadano ya tiene en su mano”, enfatizó.

La iniciativa se suma a una tendencia nacional que busca garantizar el derecho a la identidad sin plazos arbitrarios. El diputado recordó que Oaxaca reformó su Código Civil en 2019 para establecer expresamente que las actas de nacimiento no están sujetas a caducidad, mientras que Guerrero aprobó por unanimidad en enero de 2024 que sus actas certificadas tienen vigencia indeterminada.

“Michoacán no puede quedarse atrás. El derecho a la identidad no tiene fecha de vencimiento”, subrayó.

La propuesta presentada por el legislador del PVEM plantea, de manera explícita y sin lugar a interpretaciones, que ninguna autoridad podrá rechazar las copias certificadas de las actas del estado civil mientras sean legibles y no presenten alteraciones. Asimismo, se establece que el acceso a los servicios públicos no podrá condicionarse a la obtención de un nuevo documento si el ciudadano ya cuenta con una copia certificada vigente.