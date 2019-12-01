Propondrá Mauricio Kuri inversión conjunta entre federación y estado para reconstrucción de caminos en Querétaro

Propondrá Mauricio Kuri inversión conjunta entre federación y estado para reconstrucción de caminos en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:51:52
Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González informó que para la reconstrucción de caminos e infraestructura en la Sierra Gorda, se le va a proponer a la federación que se realice una inversión conjunta, donde se financien en partes iguales los recursos para atender a las zonas afectadas por las lluvias.

Explicó que se busca atender los daños ocasionados por las lluvias y deslaves registrados en días pasados, que afectaron caminos municipales y carreteras, lo que ha impactado la comunicación, el turismo y el acceso a servicios en la región serrana y lo cual se ha platicado directamente con el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

“Creo que podríamos llegar hasta mitad y mitad; sería mi propuesta con la Federación, ellos, la verdad, han mostrado mucha voluntad y yo espero que podamos llegar a este acuerdo, con el maestro Esteva tenemos una comunicación continua y ha habido gran disposición”, dijo.

Detalló que el proyecto contempla una inversión estimada en 500 millones de pesos y la rehabilitación de casi 300 kilómetros de caminos, tanto municipales como estatales, a partir de enero del próximo año. Además, señaló que se buscará incluir estas obras dentro del programa anual de infraestructura del estado.

“Ya tenemos máquinas trabajando en la zona; no lo vamos a dejar de hacer. Queremos que el programa de obra arranque el próximo año, con la carretera 120 a cargo de la Federación, mientras que los caminos municipales los atenderemos en conjunto”.

Añadió que el secretario de Finanzas estatal, Gustavo Leal, le ha confirmado que existe capacidad presupuestal para redirigir recursos a las zonas afectadas.

Noventa Grados
