Pronunciamiento del Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD por la defensa de la soberanía nacional

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2026.- El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, reconoce que nuestra historia política forma parte fundamental de la construcción democrática de México y de las luchas que durante décadas han impulsado causas como la justicia social, la defensa de los derechos y las libertades, la igualdad, la democracia, la participación ciudadana y la defensa de la soberanía nacional.

En el contexto internacional, observamos con preocupación el avance de expresiones de ultraderecha que cuestionan derechos y libertades, debilitan los valores democráticos y promueven visiones excluyentes frente a la diversidad de nuestras sociedades. Ante esta realidad, la defensa de la soberanía nacional cobra mayor relevancia, soberanía no significa aislamiento, sino la capacidad de los pueblos para decidir libremente su destino, defender su dignidad y construir su propio proyecto de nación. Frente a cualquier intento de subordinar las decisiones de México a intereses externos, consideramos indispensable fortalecer una izquierda democrática, progresista y soberana, capaz de defender los derechos, las libertades y el bienestar de nuestro pueblo.

Desde nuestro origen y en nuestra Declaración de Principios, hemos sostenido la defensa de una nación libre, soberana y democrática, donde las decisiones fundamentales de México sean producto de la voluntad de su pueblo y se conduzcan con pleno respeto a nuestra independencia, dignidad y autodeterminación.

Desde nuestras distintas realidades estatales, pero unidos por una historia, principios y causas comunes, consideramos que México atraviesa un momento que exige responsabilidad, diálogo y capacidad de construir acuerdos. Por ello, nos pronunciamos una ruta nacional para la construcción de una unidad amplia de las izquierdas de nuestro país. Estamos convencidos de que existen causas, principios y objetivos programáticos en los que distintas fuerzas, organizaciones, movimientos y expresiones de la izquierda mexicana podemos encontrar coincidencias.

Reconocer esas coincidencias no significa renunciar a nuestras identidades, autonomía, historia o trayectoria política, por el contrario, significa reconocer de dónde venimos y asumir la responsabilidad de poner nuestras experiencias al servicio de los desafíos que enfrenta actualmente nuestro país.

Por ello el llamado de la Presidenta de la República lo hacemos nuestro para fortalecer, hacemos nuestro el llamado de la Presidenta de la República a fortalecer la unidad, el diálogo y la construcción de acuerdos en torno a las grandes causas de México, desde nuestra responsabilidad política y legislativa, y particularmente desde los espacios donde contamos con representación local, estamos dispuestos a acompañar e impulsar aquellas iniciativas que amplíen derechos, fortalezcan nuestra identidad y defiendan nuestra soberanía nacional. Creemos que es precisamente a partir de estas causas, de nuestras coincidencias y de una agenda común, como las distintas expresiones de la izquierda democrática y progresista podemos avanzar hacia la unidad nacional, sin renunciar a nuestras identidades, nuestra historia ni nuestros principios.

Nuestra historia forma parte de lo que somos.

Nuestras causas nos dicen por qué seguimos luchando.

Nuestra soberanía nos recuerda qué nación queremos defender.

La unidad puede definir lo que construyamos hacia adelante.

Por una alianza nacional de las izquierdas.