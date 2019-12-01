Promueve SEDIF oportunidades de crecimiento y desarrollo para las mujeres empoderadas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 17:30:08
Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- Con el compromiso de seguir brindando oportunidades de crecimiento y liderazgo para el sector femenino, la directora de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF, Fabiola Fajardo Rojo, encabezó la Quinta Convención de Mujeres Empoderadas A.C. “Cúspide Empresarial” que se desarrolló en Querétaro con la presencia de invitadas de los estados Jalisco, Nayarit, Ciudad de México, Florida y representantes de Corea del Sur. 

Fajardo Rojo, reconoció la labor de esta institución por impulsar a las mujeres a tener confianza en sí mismas y creer que sus sueños se pueden hacer realidad, por ello, las alentó a cerrar brechas y formar redes para apoyarse entre emprendedoras.

“Por medio del DIF Estatal continuamos fomentando políticas públicas para el crecimiento de cada una de ustedes, sobre todo para las que quieran aprender, conocer y descubrir cosas nuevas”, dijo.

Durante el evento, la fundadora y presidenta de Mujeres Empoderadas A.C., Georgina Gómez Oceguera, mencionó que esta convención es un espacio de aprendizaje y colaboración, que fomenta la fortaleza de toda la comunidad para llevar sus negocios, proyectos y empresas a un nivel más alto.

“La intención de esta asociación es generar negocios, alianzas y colaboraciones, pero siempre viéndolos desde el lado humano, entendiendo que lo que le pasa o una, nos puede suceder a todas y siempre, nosotras podemos ser nuestro propio caso de éxito”, aseguró. 

Cabe mencionar que Mujeres Empoderadas es una asociación sin fines de lucro que busca el desarrollo integral de mujeres empresarias, así como de aliados comprometidos con la equidad y el crecimiento personal. Entre los conferencistas estuvieron Karla Berman, Diego Díaz, Fer León y Oz Creativo, ofreciendo talleres de innovación, finanzas y ventas. 

