Promueve Michoacán su conectividad aérea en Chicago

Chicago, Illinois, 30 de agosto de 2025.- Michoacán se conecta con el mundo, y en ese sentido, la Secretaría de Turismo del estado (Sectur) llegó a Chicago, Illinois, en Estados Unidos, para difundir la riqueza que existe en “el alma de México”.

En representación del titular de la política turística de Michoacán, Roberto Monroy García, el director de Obras y Proyectos de la dependencia, Omar Gutiérrez García, se reunió con empresarios, autoridades federales, líderes internacionales y representantes del sector turístico, del país vecino.

La riqueza turística, natural, gastronómica, cultural e histórica de Michoacán, además de la conectividad aérea que se ha fortalecido en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fueron conocidas por estas personalidades que acudieron a este encuentro.

“Gracias al impulso encabezado por el secretario Roberto Monroy, Michoacán ha mejorado de manera significativa su conectividad aérea, contando hoy con 18 vuelos: 11 internacionales, incluyendo conexiones directas desde Chicago y otras ciudades de Estados Unidos, y siete nacionales, lo que consolida al estado como un referente en accesibilidad y competitividad turística”, destacó.

En este esfuerzo se suma la Embajadora de México en Chicago, la cónsul Reyna Torres, quien ha manifestado un interés en visualizar a Michoacán como un estado consolidado en esta región de Estados Unidos, generando una presencia constante que fortalece los lazos familiares, facilita la llegada de visitantes y proyecta al estado como un destino de clase mundial.

La estrategia de conectividad y promoción que impulsa la Secretaría de Turismo proyecta a Michoacán como un destino auténtico, cultural y diverso, fortaleciendo la economía local y la unión de las comunidades migrantes con sus raíces.