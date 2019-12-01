Promueve FGE autonomía económica de mujeres mediante “Mercadito CJIM”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 16:06:08

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- El encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Israel Vega Rodríguez informó que como parte de las acciones impulsadas para favorecer la autonomía económica de las usuarias del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), se llevó a cabo el “Mercadito CJIM”, un espacio para promover y comercializar productos y servicios desarrollados por mujeres emprendedoras.

Sobre el particular se informó que dicha actividad, realizada en las canchas de basquetbol de la FGE, reunió a 87 participantes, quienes expusieron su trabajo y tuvieron la oportunidad de generar ingresos a partir de sus propios emprendimientos.

Durante la inauguración, la Vicefiscal de Derechos Humanos, Margarita Cano Villalón, destacó que contar con recursos propios fortalece la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, desarrollar sus proyectos personales y avanzar hacia una vida libre de violencia.

“Reconocemos el esfuerzo, talento y valentía de cada una de las emprendedoras que hoy participan; mi reconocimiento y admiración por atreverse a construir nuevas historias”, expresó.

Asimismo, refrendó el compromiso de la FGE de continuar impulsando acciones que acerquen a las mujeres herramientas y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos.

Como parte de la jornada, Israel Vega Rodríguez recorrió los espacios de exhibición y dialogó con las emprendedoras para conocer sus productos, servicios y experiencias.

Paola Lorena Gutiérrez Mena, usuaria y emprendedora del CJIM, compartió su testimonio y resaltó la importancia de contar con herramientas y espacios que permitan fortalecer iniciativas personales y económicas.

Al evento asistieron la Vicefiscal de Operaciones y Coordinación Territorial, Adriana Elizabeth López Hidalgo; el Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, José Ismael Cervantes Rodríguez; la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González; la Coordinadora General del CJIM, Laura Elizabeth Sosa Zaragoza; la titular de la Secretaría de las Mujeres Morelianas, Nuria Gabriela Hernández Abarca; y la Directora de Empoderamiento del CJIM, Martha Guadalupe Barrera Gutiérrez.

El “Mercadito CJIM” forma parte de la atención integral que brinda la FGE, a través del CJIM, para acompañar a las mujeres en el fortalecimiento de sus capacidades y proyectos, así como generar condiciones que favorezcan su independencia económica y el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia.