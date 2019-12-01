Programas de SeMigrante seguirán pese a recorte presupuestal: Toño Soto

Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre del 2025.- A pesar del ajuste a la baja en el presupuesto asignado a la Secretaría del Migrante de Michoacán (SeMigrante), la dependencia mantendrá en operación todos sus programas, aseguró su titular, Antonio Soto Sánchez, al descartar cancelaciones o reducciones en la atención a la población migrante.

El funcionario estatal detalló que en 2025 la secretaría ejerció alrededor de 50 millones de pesos, mientras que para el ejercicio fiscal 2026 se planteó una ampliación de entre seis y siete millones; no obstante, el monto finalmente autorizado fue de 49 millones de pesos, ligeramente por debajo del año que está por terminar.

Explicó que los recursos adicionales solicitados estaban destinados principalmente a fortalecer el programa Sueño Michoacano, enfocado en impulsar el autoempleo y proyectos productivos para familias que residen en la entidad y dependen de remesas enviadas desde el extranjero.

Ante este escenario, Toño Soto indicó que se realizará una reorientación del gasto, priorizando los programas sustantivos sobre rubros administrativos; añadió que existen áreas con alta demanda de recursos, como la repatriación de restos humanos, el propio Sueño Michoacano y la atención a personas migrantes en tránsito por el estado, a quienes se brinda albergue y servicios médicos.