Programa Reencuentro Familiar beneficia a familias de Juárez: Semigrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 15:44:32
Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- La Secretaría del Migrante entregó visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) a beneficiarias y beneficiarios del municipio de Juárez. Con este apoyo, los beneficiarios viajarán a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijas, hijos y familiares.

El titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Juárez, lo que permite brindar acompañamiento y apoyo a las personas adultas mayores que, tras años de separación, tendrán la oportunidad de abrazar nuevamente a sus seres queridos.

El programa Refami está dirigido a michoacanas y michoacanos de 65 años o más, con el objetivo de garantizar el derecho humano al reencuentro familiar y fortalecer los lazos con la comunidad migrante.

Para mayor información acerca de este programa, pueden acudir a las instalaciones de la secretaría, en Colegio Militar 230, colonia Chapultepec Norte, o comunicarse al 443 322 91 00 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas, o bien, acudir al enlace migrante municipal ubicado en cada ayuntamiento.

Con acciones como esta, el Gobierno estatal refrenda su compromiso de respaldar a las familias migrantes y reconocer la importancia de su aporte al desarrollo de los municipios de origen.

