Programa Emplaca tu moto recauda casi 48 mdp en trámites: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Con 112 mil 838 trámites que representaron ingresos estatales por 47 millones 819 mil 138 pesos, el programa Emplaca tu moto cerró satisfactoriamente el 2025, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.



Detalló que la dependencia, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró 29 mil 936 trámites por concepto de refrendos de ejercicios anteriores a 2025.



En el caso de refrendos 2025, fueron atendidas 53 mil 842 operaciones, mientras en el rubro de altas, se llevaron a cabo 29 mil 20 trámites.



Con lo anterior, explicó el tesorero estatal, personas dueñas de motocicletas tuvieron oportunidad de regularizar sus vehículos, tener certidumbre sobre la posesión de los mismos y ofrecer seguridad a la ciudadanía al contar con el respaldo de una identidad y un domicilio.