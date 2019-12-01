Programa 'Tapas Seguras', fortalece cuidado colectivo y confianza en lugares de conveniencia: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 17:58:16

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, destacó que la entrega de "Tapas Seguras", fortalece el cuidado colectivo y la confianza en los lugares en donde conviven las mujeres y juventudes.

En el marco de la primera entrega de tapas, Yankel Benítez agradeció el apoyo de las empresas morelianas que han abierto sus puertas a esta iniciativa que impulsa el Gobierno del Presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris)

Yankel Benítez recordó que para el Ayuntamiento de Morelia, es una política transversal el desarrollo de acciones contundentes a favor de la equidad y la seguridad de las mujeres.

Explicó que el programa busca precisamente atender este rubro al construir entornos seguros y proteger a quienes acuden a espacios de convivencia.

"En Morelia, las mujeres no están solas. Porque construir espacios seguros es tarea de todas y todos", finalizó.