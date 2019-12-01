ProForest garantiza que el aguacate que llega a las mesas está libre de deforestación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 08:49:18
Morelia, Michoacán, 8 de febrero de 2026.- La certificación voluntaria de ProForest Avocado garantiza que el aguacate que llega a la mesa de las familias michoacanas respeta la vida forestal, destacó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

El secretario explicó que mediante esta certificación, operada por el Guardián Forestal, se han realizado más de 240 mil revisiones de cortes de aguacate, lo que fortalece la protección de los bosques michoacanos frente a la deforestación.

Asimismo, otras 235 huertas se encuentran en proceso de certificación, lo que refleja el interés de las empresas empacadoras en regularizar la producción y comercialización del fruto.

Además, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal (Sader), se enviaron más de 120 mil toneladas de aguacate mexicano a Estados Unidos de América para el Super Bowl 2026, considerado el evento deportivo más importante de ese país.

Actualmente, 42 empaques cuentan con esta certificación, abarcando el 90 por ciento de las exportaciones de aguacate mexicano. Por otra parte, 2 mil 900 huertas en Michoacán y Jalisco han sido identificadas con deforestación reciente y, en consecuencia, han sido bloqueadas para evitar el envío al país vecino.

Finalmente, el funcionario estatal enfatizó que las familias michoacanas pueden confiar en el trabajo coordinado entre el sector productivo y las autoridades ambientales y agrícolas para garantizar la producción sustentable de aguacate en la entidad.

