Profesionistas reconocen apertura, trayectoria y capacidad de diálogo de Gaby Molina

Profesionistas reconocen apertura, trayectoria y capacidad de diálogo de Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:10:31
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Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.– Existe un objetivo compartido entre las profesionistas: trabajar para construir un Michoacán mejor cada día, coincidieron mujeres que se desarrollan en el ámbito empresarial, médico, la abogacía, la ingeniería, el desarrollo humano y líderes de asociaciones civiles, en reunión con Gaby Molina.

La psicoterapeuta Génesis Hernández destacó que Gaby Molina representa una inspiración para muchas mujeres, al demostrar que hay capacidad desde el liderazgo femenino. Además, expresó la disposición de su organización para colaborar en proyectos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Desde el sector asegurador, Carla Arias expresó que ha seguido la trayectoria de Gaby Molina desde hace varios años y reconoció su forma honesta de conducir los temas públicos, así como la cercanía que mantiene con distintos sectores sociales.

Al compartir experiencias con la aspirante a ser la Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Mariana Loeza, directora general del Instituto San José, señaló que el encuentro le permitió confirmar que existe un objetivo compartido y que es el bienestar común.

La psicóloga y psicoterapeuta Fernanda Muñoz resaltó la importancia de fortalecer la salud socioemocional desde la infancia para prevenir problemáticas como las adicciones y la violencia. Recordó que ya ha colaborado con Gaby Molina en programas enfocados en el bienestar emocional de niñas y niños, y consideró que el trabajo coordinado permitirá ampliar esos esfuerzos.

Leslie Zúñiga calificó el encuentro como un ejercicio necesario para escuchar las voces de quienes participan en los ámbitos profesional, educativo y empresarial, y propuso generar mecanismos para recopilar de manera sistemática las propuestas de las asistentes.

La abogada Gabriela Gaona Agüero, jubilada del Poder Judicial, destacó la disposición de Gaby Molina para escuchar las inquietudes de las profesionistas y afirmó que la experiencia de quienes han servido en las instituciones puede contribuir a fortalecer las políticas públicas, reconociendo tanto los logros como las áreas de oportunidad.

Victoria Ruiz Rodríguez, odontologa  planteó la importancia de dar continuidad a proyectos pendientes para el sector salud y confió en Gaby Molina por ser cercana, generar confianza y porque con ello se puede avanzar en iniciativas que beneficien a la población.

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