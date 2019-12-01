Profesionistas, parte esencial de la fortaleza de Querétaro: MKG

Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- Las y los profesionistas son parte esencial de la fortaleza de nuestro estado, aseguró el gobernador. Es su preparación y entrega lo que hoy inspira la confianza que sigue atrayendo inversiones y generando desarrollo, afirmó Mauricio Kuri González, al encabezar, en el Teatro de la República, la toma de protesta del XXXII Consejo Directivo de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ)

“Estar en el Teatro de la República, uno de nuestros recintos históricos, nos recuerda que Querétaro es tierra de unidad, acuerdos y futuro compartido, donde el trabajo colectivo y el compromiso ético de las y los profesionistas son la base de una sociedad sólida”, indicó.

Durante la ceremonia, Mauricio Kuri reconoció que el progreso de Querétaro se sostiene, en buena parte, gracias al talento, la preparación y la entrega de sus profesionistas, por lo que los invitó a continuar siendo motor del desarrollo, voz de la excelencia técnica, y ejemplo de servicio en cada uno de sus campos.

A su vez, instó al nuevo consejo, encabezado por Mayela Portos Hernández, a mantener viva la vocación de la FECAPEQ, que es dignificar el ejercicio profesional y fortalecer el vínculo entre conocimiento y sociedad. Aseguró que en su gobierno tienen a un aliado dispuesto a colaborar, escuchar y construir, quien siempre contarán con su confianza, apoyo y reconocimiento.

En su oportunidad, Mayela Portos Hernández, enfatizó que el siguiente nivel es una manera de pensar, de actuar y de vivir; significa no conformarse, sino creer que se puede más y, sobre todo, entender que el verdadero progreso no se alcanza solo, sino unidos, puntualizó

Finalmente, el Gobernador entregó reconocimientos a Víctor David Mena Aguilar, por su impacto en la industria de la construcción y el desarrollo empresarial en el estado, así como a Edgardo Cabrera Delgado, fundador y primer presidente de la FECAPEQ.