Profesionales del Derecho se reunirán en Uruapan gracias al congreso Legalia: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 17:13:43

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, informó que del 25 al 27 de marzo se realizará en Uruapan el Congreso de Derecho “Legalia”.

Al respecto, el presidente de Humanidades A.C., Alberto Ramos Zavala, explicó que el Congreso es un evento académico cuyo objetivo es fomentar la actualización, el análisis y la reflexión jurídica, a través de conferencias impartidas por especialistas de diversas ramas del Derecho, con el fin de fortalecer la formación profesional y académica de las y los asistentes.

Por su parte, el secretario de Humanidades A.C., Aldo Javier Pérez Hernández, agregó que se prevé la asistencia de alrededor de 900 profesionales, lo que generará una derrama económica aproximada de 500 mil pesos durante los tres días de actividades, en beneficio directo del sector turístico.

De acuerdo con Esau Tapia Rodríguez, titular de Tapia y Asociados, el congreso se realizará en el auditorio de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), en Uruapan, Michoacán, de 15:00 a 20:00 horas. Agregó que el costo por participante es de mil 500 pesos para el público en general y de 900 pesos para estudiantes.

Para mayor información, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Humanidades A.C.