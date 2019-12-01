Productores de maíz de Michoacán determinan no firmar acuerdos; retomarán bloqueos carreteros

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Luego de permanecer poco más de 4 horas en reunión entre autoridades del Gobierno del Estado y productores del maíz de distintas demarcaciones, los campesinos determinaron no firmar acuerdos y retomar bloqueo de puntos carreteros sobre la autopista de Occidente.

Al salir del encuentro, que estuvo encabezado por Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno, y Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, los productores expresaron que no firmarían acuerdos que los dejan en desventaja.

"La expectativa que traíamos era de que pusieran un precio o piso de 6,200, ni eso aceptaron, para que con los 950 se llegara al precio que nosotros queremos de 6,950 para arriba. Mire, el problema es que desde ayer en la caseta de Panindícuaro se comprometieron a tener a los industriales de la masa y no lo hicieron, y ahora quieren que nosotros nos resistamos; no podemos resistir", manifestó Francisco Aguiñiga, productor.

Por su parte, Alejandro Gámez, productor de la región Queréndaro, recordó que desde hace casi un año, se acercaron a diversas autoridades para informarles sobre la situación que padecen ante los bajos costos del maíz, pero no fueron escuchados.

Comentaron que existe desesperación entre los campesinos, que se ven en la necesidad de endeudarse y vender incluso lo poco que tienen para solventar cada cosecha, y los resultados son compras muy por debajo del valor del grano.

"Nosotros estamos cansados, estamos cansados porque esperamos una respuesta. ¿Por qué razón nuestras cosechas están por iniciar? Estamos detenidos esperando que se resuelva lo del precio, entonces, traten de comprendernos, traten de entender que el sector primario la estamos pasando muy mal, tenemos créditos que pagar y nuestra actividad agrícola no nos está dando utilidad y nuestro trabajo sea mejor recompensado", señaló en entrevista Alejandro Gámez.