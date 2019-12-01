Productores de aguacate no están obligados a tramitar el certificado laboral; corresponde a exportadores

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- Los productores de aguacate no están obligados a solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), ya que este trámite corresponde exclusivamente a las empresas exportadoras, precisó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

De acuerdo con los lineamientos del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) dentro de la plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro), los exportadores deben gestionar el certificado a través de la plataforma correspondiente. Esta responsabilidad se mantiene incluso cuando la empresa exportadora también participa en otras actividades de la cadena, como la producción o el empaque.

Por otra parte, en materia de seguridad social, las y los productores con huertos de cinco hectáreas o menos que trabajan únicamente con integrantes de su familia, esposa e hijos, no necesitan registrarse como patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a los criterios de orientación del programa. Si cuentan con trabajadores que no forman parte de su familia, deben cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social aplicables.

Los empaques pueden solicitar información para identificar las unidades de producción que integran su cadena de suministro, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los datos de identificación de la huerta y su geolocalización. Estos requerimientos de información no significan que el productor deba tramitar el CLA.

La Sedeco, a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, brinda orientación al sector aguacatero sobre los procedimientos del programa y las responsabilidades de cada participante.

Con esto se busca dar certeza a los integrantes de la cadena agroexportadora sobre los trámites que corresponden a cada uno, facilitar la comercialización del fruto y promover el cumplimiento de las obligaciones laborales y la protección social de las personas trabajadoras del campo.