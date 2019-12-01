Productores contarán con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum: Fabiola Alanís

Morelia, Mich., a 20 de octubre de 2025.- Luego del diálogo que se realizó con integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRC), la diputada Fabiola Alanís reiteró que desde el Congreso de Michoacán se respaldarán sus demandas y aseguró que la respuesta del Gobierno de México reflejará el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum para la recuperación de la soberanía alimentaria del país por la vía del fortalecimiento de productoras y productores agrícolas.

La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán coincidió con productores y productoras michoacanas de maíz, limón, aguacate y frutillas, entre otros, sobre la difícil condición que se enfrenta actualmente en el campo debido a la baja de los precios de venta de sus productos y la variación de las tasas de interés ante la inestabilidad del mercado internacional, provocada por las nuevas políticas proteccionistas y de imposición de aranceles desde los Estados Unidos.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política confió en que la mesa permanente de diálogo que se instaló el pasado viernes por parte del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, junto con integrantes del FNRC y representantes de los gobiernos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, resultará en una agenda de soluciones y compromisos de los distintos órdenes de gobierno para garantizar mejores precios para el campo, el aseguramiento de la venta de cosechas y el fortalecimiento de la política de créditos accesibles para el campo.

Michoacán es una de las principales potencias agroalimentarias del país; en el estado se producen más de 2 millones de toneladas anuales de aguacate, que representan más del 70% de la producción nacional; además, es la segunda entidad que más riqueza produce para el campo nacional, con más de 111 mil millones de pesos anuales, que representan el 13 por ciento del valor producido por la agricultura del país cada año. Además, del campo michoacano dependen más de 387 mil trabajadoras y trabajadores agrícolas y sus familias, destacó Fabiola Alanís.