Priorizar a menores de edad en emergencias en Michoacán, plantea Vanhe Caratachea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 20:06:08

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026.- Las niñas, niños y adolescentes constituyen un sector particularmente vulnerable en emergencias, por lo que se deben diseñar estrategias específicas de atención y esto incluye la comunicación oficial, señala la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

La legisladora presentó una iniciativa para adicionar a Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo la perspectiva de infancia, de modo que se generen políticas de atención prioritaria a menores de edad en situaciones de emergencia.

En tribuna, la diputada del PAN observó que esta normativa no incluye obligaciones claras en materia de información accesible, de prevención diferenciada con enfoque etario ni de atención psicológica o reunificación familiar, lo que debilita la política pública de protección civil.

“La incorporación de un enfoque diferenciado de niñez y adolescencia en la protección civil contribuye a una mayor prevención de riesgos, a una respuesta más eficiente ante emergencias y a una recuperación más humana e integral”, argumentó.

La propuesta es que en emergencias, se emita información oficial con lenguaje adecuado a su edad, para que menores de edad puedan entender la situación y estar en condiciones de salvaguardar su integridad.

También establece que se les debe dar prioridad en la atención de Protección Civil y que se deberán elaborar estrategias específicas de prevención, evacuación, comunicación y atención diferenciada en escuelas parques y otras ubicaciones con alta presencia de niñas, niños y adolescentes.