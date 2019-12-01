Primero las niñas y los niños en decisiones judiciales: JC Barragán

Primero las niñas y los niños en decisiones judiciales: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 12:54:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán reiteró la importancia de que en Michoacán se fortalezca la aplicación del principio del interés superior de la niñez en todas las resoluciones judiciales que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Barragán explicó que cuando un juez tome una decisión que afecte la vida de un menor, como en casos de custodia, pensión alimenticia o violencia familiar, debe pensar primero en lo que más le conviene a la niña o al niño, escuchar su voz, proteger su estabilidad emocional y evitar que tenga que repetir su historia una y otra vez.

“Juzgar con perspectiva de infancias y adolescencias es poner a nuestras niñas y niños en el centro de la decisión. No se trata solo de aplicar la ley, sino de hacerlo con sensibilidad y responsabilidad”, expresó.

El legislador señaló que muchas veces los procesos judiciales pueden resultar revictimizantes para las y los menores, por lo que es fundamental que las autoridades actúen con enfoque especializado, garantizando su bienestar integral.

“Aplicar la perspectiva de infancias significa proteger su desarrollo, su salud emocional y su derecho a vivir en un entorno seguro. Es una obligación legal, pero sobre todo es un deber moral”, afirmó.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró su compromiso de seguir impulsando reformas y acciones que fortalezcan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a joven en Jacona, Michoacán
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Reportan casi 700 autos incendiados en Jalisco y Nayarit tras abatimiento de "El Mencho"
Autoridades de Querétaro afinan detalles de seguridad para el partido de México vs Islandia
Más información de la categoria
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Omar García Harfuch desata furor en su cumpleaños; redes se incendian con piropos y halagos
Amenaza de bomba desata evacuación masiva en Torre Prisma, sede del PJF
¿Se acabó el amor? PVEM amaga a Morena con votar en contra de la reforma electoral por "pluris"
Comentarios