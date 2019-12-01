Primero las niñas y los niños en decisiones judiciales: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 12:54:58

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán reiteró la importancia de que en Michoacán se fortalezca la aplicación del principio del interés superior de la niñez en todas las resoluciones judiciales que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Barragán explicó que cuando un juez tome una decisión que afecte la vida de un menor, como en casos de custodia, pensión alimenticia o violencia familiar, debe pensar primero en lo que más le conviene a la niña o al niño, escuchar su voz, proteger su estabilidad emocional y evitar que tenga que repetir su historia una y otra vez.

“Juzgar con perspectiva de infancias y adolescencias es poner a nuestras niñas y niños en el centro de la decisión. No se trata solo de aplicar la ley, sino de hacerlo con sensibilidad y responsabilidad”, expresó.

El legislador señaló que muchas veces los procesos judiciales pueden resultar revictimizantes para las y los menores, por lo que es fundamental que las autoridades actúen con enfoque especializado, garantizando su bienestar integral.

“Aplicar la perspectiva de infancias significa proteger su desarrollo, su salud emocional y su derecho a vivir en un entorno seguro. Es una obligación legal, pero sobre todo es un deber moral”, afirmó.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró su compromiso de seguir impulsando reformas y acciones que fortalezcan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Michoacán.