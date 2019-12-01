Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 17:53:11

Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) llama a la población a tomar precauciones ante los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, que ocasionará lluvias, bajas temperaturas y posible caída de aguanieve en zonas altas de Michoacán.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se pronostican lluvias fuertes, con puntuales muy fuertes en el oriente y sureste del estado. También existe la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas, así como temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius, con heladas en zonas serranas.

Para el domingo 29 de noviembre se contemplan lluvias aisladas en Michoacán, por lo que se recomienda mantener las medidas preventivas y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante estas condiciones, se sugiere evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas; conducir con precaución, especialmente en tramos con neblina o baja visibilidad, y utilizar ropa abrigadora para protegerse del frío.

Michoacán cuenta con 256 refugios temporales que pueden consultarse en el enlace https://preparados.gob.mx/apps/RefugiosTemporales/consulta.php. Se recomienda a las familias que habitan en zonas de riesgo identificar con anticipación el refugio más cercano y, de ser necesario, trasladarse oportunamente siguiendo las indicaciones de las autoridades.

PC estatal mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recuerda a la población atender las recomendaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia se pide a la ciudadanía llamar al número telefónico 911.