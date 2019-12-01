Primera fase del teleférico de Morelia conectará del Estadio Morelos al obelisco en minutos: Bedolla

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- El primer tramo del teleférico de Morelia conectará en cuestión de minutos el norte de la ciudad —desde el Estadio Morelos— con el obelisco a Lázaro Cárdenas, una de las zonas de ingreso al Centro Histórico, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario confirmó que esta fase inicial, que contempla cuatro estaciones, ofrecerá una alternativa de transporte público masivo, accesible, sustentable y moderno que reducirá hasta un 45 por ciento los tiempos de traslado para miles de usuarios, entre mujeres, trabajadores, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ramírez Bedolla informó que su construcción registra actualmente un avance general del 85 por ciento. Paralelamente, se realizan pruebas de recorrido de las cabinas, conexiones eléctricas y verificación de los distintos componentes, para continuar con ensayos de carga y frenado necesarios que permitan comprobar el comportamiento operativo bajo diferentes condiciones antes de avanzar hacia la certificación correspondiente.

La segunda etapa del teleférico se extenderá desde el obelisco a Lázaro Cárdenas hasta Santa María a través de tres estaciones. Entre ambas fases, el proyecto recorrerá en total 7.2 kilómetros de trayecto para hacer de Morelia una ciudad más conectada y justa, además de dar respuesta a décadas de rezago en materia de movilidad urbana.

El teleférico de Morelia cuenta con una inversión estatal de 2 mil 500 millones de pesos y para su construcción no se necesitó contratar deuda pública, precisó el gobernador, quien subrayó que, además de reducir las desigualdades, este medio de transporte masivo impactará positivamente en la calidad de vida de la población usuaria.