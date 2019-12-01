Priistas revientan sesión del Congreso del Estado de Michoacán en Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 18:00:39

Apatzingán, Michoacán, a 22 de octubre de 2025.- “Debería estar aquí también Bernardo Bravo, Hipólito Mora y cientos de personas que han muerto a manos del crimen organizado. ¡Por un Michoacán libre de cuotas!”, aseveró el diputado local, Memo Valencia, al inicio de la Sesión Solemne por el CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y Entrega de la Presea "Constitución de 1814".

El legislador tricolor que portaba una pancarta con la leyenda “Michoacán libre de cuotas”, en alusión a las extorsiones contra los productores de limón, se levantó de la curul y se retiró de la sesión, en la cual estuvo presente el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla.

Memo Valencia, recientemente lanzó un llamado para suspender el acto conmemorativo de este día, como un gesto de protesta y solidaridad ante la violencia que cobró la vida del productor apatzinguense.

Además, dijo, la violencia que azota el estado no afecta solo a este sector.

“Es un problema que no solo aqueja a los limoneros, también a productores de aguacate, de mango, de plátano. Los limoneros se atrevieron a alzar la voz y bueno, ya vimos las consecuencias”, indicó.

Asimismo, señaló que lo que el crimen organizado pretende es sembrar el miedo en la población.

“Quieren que no protestemos, que nos callemos y parece que al gobierno le conviene que nos callen”, aseguró.

El también dirigente del PRI en Michoacán, criticó la indolencia y frivolidad de sus homólogos frente al asesinato del líder limonero.

“Les preocupa más lo que pasa en Palestina que lo que pasa en Apatzingán, lo que pasa en la Franja de Gaza que lo que pasa en Tierra Caliente”, lamentó.

De igual manera, la diputada priista, Adriana Campos Huirache, abandonó la sesión, luego de una protesta con pancartas exigiendo justicia para Bernardo Bravo, quien el lunes pasado fuera encontrado sin vida y con huellas de violencia.

A los diputados del PRI se sumaron legisladores de otros partidos como Vanessa Caratachea, del PAN; Itzé Camacho, y Sandra Olimpia Garibay, de Morena; Hugo Rangel, del Partido del Trabajo; Belinda Hurtado, de la Representación Parlamentaria; Carlos Alejandro Tafolla, independiente, quienes declinaron participar en la Sesión Solemne.