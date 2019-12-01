PRI rechaza “Plan B” de Sheinbaum y lo llama “Plan Maduro”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 15:56:15

Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, Manuel Añorve, afirmó que su bancada votará en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador priista se refirió a la propuesta como el “Plan Maduro”, al considerar que la iniciativa representa un riesgo para el equilibrio democrático del país.

Añorve sostuvo que la reforma pretende debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), a los congresos locales y a los municipios, además de modificar los equilibrios del sistema político.

Asimismo, señaló que la propuesta busca adelantar la revocación de mandato al año 2027, lo que según dijo alteraría los tiempos electorales y el balance institucional del país.