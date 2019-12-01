PRI rechaza llamado de Sheinbaum a la unidad y acusa a Morena de proteger a políticos vinculados al crimen organizado

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó el llamado a la unidad realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum por la defensa de los connacionales en Estados Unidos y aseguró que dicho pronunciamiento busca proteger a integrantes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un comunicado firmado por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el partido afirmó que no respaldará la convocatoria del Gobierno federal y sostuvo que “no negocia, no cede ni se dobla” ante lo que calificó como una estrategia para desviar la atención de las investigaciones que, aseguró, enfrentan diversos funcionarios y políticos morenistas.

El partido también acusó a Morena de utilizar el tema migratorio con fines políticos y sostuvo que el actual gobierno desmanteló la política de atención a los mexicanos en el extranjero, al tiempo que reiteró su respaldo a la comunidad migrante.

Asimismo, el PRI señaló que Morena debería ser catalogado “legal y políticamente” como una organización vinculada al crimen organizado, al tiempo que responsabilizó al partido gobernante por la crisis de seguridad, el desplazamiento forzado y el deterioro del Estado de derecho en el país.

Finalmente, Alejandro Moreno reiteró que el PRI no se sumará al llamado de unidad impulsado por la presidenta y aseguró que su partido continuará denunciando lo que considera actos de impunidad y presuntos vínculos entre integrantes de Morena y grupos delictivos.