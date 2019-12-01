Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:21:26

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, senador Alejandro Moreno, ratificó que el PRI no va a avalar ningún procedimiento de renovación en el INE cuando vaya un incondicional de Morena, como lo hicieron con Guadalupe Taddei.

Dijo que “las y los mexicanos debemos defender al INE como institución, para que llegue gente desde la ciudadanía, imparcial, con prestigio, con nombre, para que pueda llevar la organización de la jornada electoral de manera transparente, clara. Los mexicanos quieren certeza, quieren certidumbre en el proceso electoral”.

Señaló que la postura de Morena, que se ha pronunciado por la permanencia de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE si no se logra el consenso para el nombramiento de quien ocupará el lugar de Guadalupe Taddei, es una “manzana envenenada”. Sostuvo que “es lo mismo. Ahí están las relaciones con Morena”.

Dijo que el PRI tampoco va a respaldar que se queden los actuales consejeros, porque, argumentó, es tener un órgano electoral que valide una elección que, sin lugar a dudas, va a tener todos los vicios de un fraude electoral.

Recordó que esos consejeros querían meter las boletas planchadas, por lo que desde el PRI fueron impugnadas y finalmente “las echamos para atrás”.

Además, agregó el senador y dirigente nacional del PRI, los servidores públicos están metidos en la elección y Claudia Sheinbaum todos los días desde la mañanera hace campaña política por Morena, tratando de generar distractores, sin que el INE haga algo.

“Eso no lo podemos permitir. Entonces, el PRI no va a avalar ese órgano, y lo vamos a señalar, porque está claro que tienen una visión parcial de ayudar a Morena”, expresó.

El Presidente Alejandro Moreno sostuvo que lo que se tiene que hacer es ir por la renovación total del INE, porque quienes están actualmente en el organismo “son parte del mismo entramado. Las relaciones que tienen consejeras y consejeros con Morena son inadmisibles”.

Puntualizó que, para dar cereza y certidumbre al proceso del 2027, “es mejor generar la transparencia del órgano electoral, que dejarlo como está”, porque lo que no quiere Morena es perder la elección, y quiere ganarla a como dé lugar.