PRI exige sanciones contra Manuel Pedrero por presunta violencia política de género a Tania Larios

Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.— El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por su presidente Alejandro Moreno, exigió a las autoridades competentes aplicar las sanciones correspondientes contra Manuel Pedrero, a quien señaló de ejercer violencia política de género contra Tania Larios, diputada local y secretaria general del partido en la Ciudad de México.

El dirigente nacional del PRI expresó su solidaridad con la legisladora priista y subrayó que la violencia política de género no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia. A través de un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que insinuar que una mujer en política actúa bajo instrucciones de un hombre o que carece de voz propia constituye una forma de despojarla de su autonomía y desacreditar su participación pública.

“Así actúa Morena frente a las mujeres. Vulneran sus derechos, las descalifican, las minimizan y las callan cuando piensan distinto. Decirle a una mujer que no se le permite hablar es violencia y no puede justificarse bajo ningún argumento”, afirmó Moreno.

Por su parte, Tania Larios explicó que durante un espacio de debate radiofónico conducido por Juan Becerra Acosta, en Radio Fórmula, el vocero de Morena, Manuel Pedrero, aseguró que ella “recibe instrucciones de un hombre” y le prohibió hablar públicamente frente a un micrófono nacional, lo que calificó como violencia política de género, a pocos días de la conmemoración del 8 de marzo.

La legisladora sostuvo que afirmar que no tiene voz propia y que alguien le indica qué decir “es machismo y misoginia”, además de reflejar la idea de que las mujeres en política ocupan cargos por decisión de un hombre. “A mí nadie me manda. Tengo voz, convicciones y la capacidad para debatir de frente con quien sea”, puntualizó.

Alejandro Moreno destacó que Tania Larios cuenta con trayectoria, preparación y carácter para sostener sus ideas en cualquier debate público, y enfatizó que las mujeres deben contar con garantías plenas para ejercer sus derechos políticos, libres de ataques o descalificaciones que busquen disminuirlas.