PRI destaca pluralidad y contrapesos en el Congreso local de Querétaro

Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, reconoció la importancia de la pluralidad política en el Congreso y subrayó que la actual conformación legislativa ha permitido un ambiente de mayor debate y diversidad de opiniones.

Recordó que, tras la modificación de la Ley Orgánica, los periodos de las mesas directivas duran seis meses, lo que ha generado dinámicas distintas en la conducción de los trabajos parlamentarios.“El golpeteo ha estado presente desde que inició este Congreso, pero es parte de una transición normal en democracia”.

Comparó la actual legislatura con la 59, en la que participó como diputada, destacando que hoy existen más voces y contrapesos. “Cuando estuve en la 59, Acción Nacional tenía todo el peso y no había contrapeso. Hoy, la diversidad de fuerzas políticas permite más debate, y eso es positivo”.

La dirigente priista celebró la posibilidad de que una compañera de partido pueda encabezar la próxima mesa directiva. “Nos da mucho gusto que una legisladora comprometida, presente en el territorio y con gran capacidad pueda presidir los trabajos. Eso fortalece la representación y la cercanía con la ciudadanía”.