PRI cuestiona modificaciones y advierte prioridades pendientes en reforma electoral

PRI cuestiona modificaciones y advierte prioridades pendientes en reforma electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 18:45:55
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Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo Ramos, adelantó que votará en contra el dictamen de la iniciativa de reforma electoral conocida con el Plan B porque no se vislumbran cambios significativos a la propuesta que presentó la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Recordó que actualmente se discute en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral.

La dirigente explicó que la iniciativa, presentada inicialmente en el Senado, fue aprobada el pasado 26 de marzo con 87 votos a favor y 41 en contra, entre ellos los del PRI. 

Señaló que el dictamen llegó a la Cámara de Diputados con modificaciones sustanciales en tres aspectos principales que elimina la propuesta que permitiría a la presidenta intervenir en el proceso electoral de 2027, evitando que aparezca en la boleta en elecciones de 17 gubernaturas, Congreso federal y congresos locales; se corrigió el planteamiento que imponía un mínimo de siete regidores en todos los municipios, lo que habría incrementado gastos en más de mil 200 localidades y se restituyó la equidad en la integración de cabildos, que había sido omitida en la primera versión de la iniciativa.

Criticó que la reforma no haya surgido de la ciudadanía, partidos o sociedad civil, sino desde el gobierno federal. 

“Nos urge legislar sobre desapariciones, seguridad en carreteras, economía, salud y medicamentos. Sin embargo, prefieren sacar reformas que son atole con el dedo para la ciudadanía”.

También subrayó que temas como la infiltración del crimen organizado en elecciones, el asesinato de candidatas y candidatos, y el llamado chapulineo legislativo siguen sin atenderse. “Son asuntos que realmente importan a la gente y que deberían estar en el centro de la agenda legislativa”.

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