PRI critica a Morena por manejo de imagen internacional rumbo al Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 22:11:31

Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó al gobierno federal por lo que considera un deterioro en la imagen internacional del país, particularmente en el contexto de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de una publicación en redes sociales, el partido señaló que, desde 2018, México buscaba proyectarse como un país moderno y desarrollado al obtener la sede mundialista, en coordinación entre gobierno e iniciativa privada.

El PRI recordó que administraciones anteriores posicionaron al país como referente internacional al albergar eventos como los Juegos Olímpicos de 1968 y las Copas del Mundo de 1970 y 1986, destacando que México será el primer país en organizar un Mundial por tercera ocasión.

Es por eso que acusó a Morena de afectar la proyección del país al priorizar, según su postura, la popularidad política por encima de la “marca México”, y sostuvo que para que el país funcione nuevamente se requiere el regreso de su partido al gobierno.