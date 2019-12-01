PRI apoya al PAN por la gubernatura; justo es que Acción Nacional nos respalde en Morelia por la alcaldía: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre de 2026.- El PRI apoyará al PAN por la gubernatura de Michoacán y justo es que Acción Nacional nos respalde en Morelia por la alcaldía, afirmó el dirigente estatal, Memo Valencia, quien argumentó que los perfiles priistas están mejor posicionados que los panistas.

Confirmó que esta decisión fue hablada y avalada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y en lo local, realizará reuniones informativas con la dirigencia municipal y seccionales para que los priistas conozcan las encuestas donde los perfiles revolucionarios salen mejor evaluados que los de Acción Nacional.

“Es mi obligación como presidente del partido tratar de hacer lo necesario para impedir que Morelia sea tomado por Morena, e ir con quien pretende Acción Nacional en Morelia nos hace que tengamos un gran riesgo que Morena gane la elección. En este momento las encuestas dejan mejor condicionados a los aspirantes medidos en el PRI”, dijo.

Insistió en que “cualquier otro escenario en el que vayamos en coalición, hay un grave riesgo que gane Morena y, además, sería injusto que si ya vamos en la estatal con Acción Nacional no nos dejaran Morelia”, afirmó.

En el tema de la alianza para la gubernatura, Memo Valencia también reconoció que se determinó desde el CEN, ir en coalición con el PAN, y, si todo sale bien con la dirigencia estatal albiazul, en próximas fechas vendrá el presidente nacional del PRI, “Alito” Moreno, a tomar protesta a quien será el Defensor por Michoacán.

“Está prácticamente sellado el tema de la coalición, vamos juntos, en las próximas semanas estará aquí nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas nombrando el Defensor por Michoacán a quien es el alcalde de Morelia, pero habrá una coalición, ese es el propósito llegar al 4 de enero con un acuerdo de coalición con Acción Nacional”, mencionó.

El líder priista reiteró que solo informará a la dirigencia estatal panista la determinación del PRI en el tema de la capital michoacana y si ellos se quieren sumar a quien se elija como perfil para la alcaldía moreliana, “son bienvenidos y si no, pues que vayan ellos solos”, finalizó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Gestión Social, Bladimir González; y de Innovación Digital, Verónica Gómez; así como la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Yadira Guerrero Huerta.