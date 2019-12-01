PRI actúa con responsabilidad y acompaña reforma constitucional para poner límite al endeudamiento en Michoacán: Adriana Campos Huirache

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 19:06:44

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero del 2026.- Michoacán da un paso firme hacia la responsabilidad financiera al establecer un límite constitucional al endeudamiento; así lo afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, al acompañar la reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado.

Ante el estado, Alfredo Ramírez Bedolla; el magistrado Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como al diputado Baltazar Gaona García, presidente del Congreso del Estado, además de integrantes del gabinete, coordinadores parlamentarios y servidores públicos y legisladores, señaló que el Grupo Parlamentario del PRI siempre respaldará las acciones y propuestas a generar estabilidad y desarrollo.

Adriana Campos subrayó que esta reforma marca un antes y un después en las finanzas públicas del estado, al garantizar que cada administración asuma con seriedad el manejo de los recursos y evite heredar cargas financieras a las futuras generaciones.

“La disciplina financiera no es solo un tema técnico, es un compromiso ético con la ciudadanía. Significa cuidar el patrimonio del estado, fortalecer la transparencia y asegurar que el presupuesto se destine a salud, educación, seguridad y desarrollo”, puntualizó.

La coordinadora parlamentaria destacó que, como oposición, el PRI actúa con responsabilidad y privilegia el interés superior de Michoacán, acompañando aquellas iniciativas que fortalecen la gobernabilidad y la rendición de cuentas.

Finalmente, puntualizó que el Grupo Parlamentario del PRI continuará siendo una oposición respetuosa, crítica cuando sea necesario y siempre propositiva, convencida de que el diálogo y la construcción de consensos permiten alcanzar acuerdos que benefician a las y los michoacanos.