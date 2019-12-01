Prevenir la violencia desde las juventudes es clave para construir un Michoacán más seguro: Grecia Aguilar

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Hablar de violencia siempre es difícil, pero hablar de violencia que termina con la vida de una persona es aún más doloroso, señaló la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local y presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en el Congreso del Estado.

En el marco de la discusión de la Ley Oliver en el Congreso del Estado, la diputada subrayó la importancia de impulsar acciones legislativas que fortalezcan la prevención de la violencia entre las juventudes.

Durante su intervención, la legisladora señaló que hablar de violencia siempre es difícil, pero resulta aún más doloroso cuando esa violencia termina con la vida de una persona, especialmente cuando ocurre entre personas que alguna vez compartieron confianza, cercanía o incluso cariño.

En este contexto, la legisladora destacó la relevancia de la Ley Oliver, recientemente aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado, la cual tiene como objetivo prevenir, atender y erradicar homicidios y agresiones graves entre jóvenes, especialmente en contextos de relaciones de pareja o amistades.

Señaló que esta legislación representa un paso importante para fortalecer la cultura de paz y generar herramientas que permitan atender los conflictos antes de que escalen a hechos de violencia irreparables, colocando la prevención como una prioridad dentro de las políticas públicas dirigidas a las juventudes de Michoacán.

Grecia Aguilar Mercado explicó que el propósito de esta propuesta es reconocer y atender una realidad que afecta a muchas familias, la violencia que surge entre personas que en algún momento tuvieron cercanía y confianza, por lo que se busca fortalecer la prevención desde las juventudes, promoviendo el diálogo, la cultura de paz y herramientas que permitan resolver los conflictos antes de que se conviertan en tragedias irreparables.

La diputada destacó que muchas de las tragedias que se registran en la sociedad no ocurren entre desconocidos, sino entre amigos, parejas, familiares o jóvenes que crecieron en la misma colonia, en la misma escuela o en la misma comunidad. “Es ahí donde la violencia se vuelve más devastadora, porque no solo arrebata una vida, también rompe vínculos, destruye familias y deja heridas profundas en toda la sociedad”, expresó.

En ese sentido, enfatizó que la violencia no inicia con la comisión de un delito, sino mucho antes, en conflictos que no se saben resolver, en la falta de diálogo y en la ausencia de herramientas para enfrentar las diferencias de manera pacífica.

Por ello, señaló que es fundamental generar políticas públicas que acompañen a las juventudes, brindándoles herramientas para resolver conflictos sin violencia y promoviendo valores como la empatía, el respeto y la convivencia pacífica.

“Cada joven que aprende a resolver un conflicto sin violencia es una tragedia que evitamos en el futuro; cada espacio de diálogo que abrimos es una oportunidad para que una vida no se pierda”.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que las juventudes de Michoacán merecen crecer en un entorno donde la violencia no sea el camino, y donde la convivencia pacífica sea la base para construir un futuro más seguro y justo para todas y todos.