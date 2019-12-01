Prevalece el diálogo en el Nuevo Poder Judicial de Michoacán, se conjura huelga

Morelia, Michoacán, 13 de febrero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán informa que este día se logró el acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM), por lo que quedó conjurada la huelga emplazada para el presente año, siendo la primera institución estatal en lograr acuerdo.

Tras una serie de mesas de trabajo entre el Órgano de Administración Judicial y el Comité Ejecutivo sindical, se alcanzaron consensos respecto a las demandas planteadas por el gremio para 2026, privilegiando en todo momento el diálogo abierto, el respeto institucional y la responsabilidad presupuestal que caracterizan al Nuevo Poder Judicial de Michoacán.

El Órgano, presidido por el magistrado Hugo Gama Coria e integrado por Mayra Xiomara Trevizo Guízar, Paula Edith Espinosa Barrientos, Gustavo Adolfo Mendoza García y Omar Alexandro Negrón Villafán, formalizó el acuerdo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual contempla un incremento de cantidad fija directo al salario y prestaciones, además de la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo en beneficio de las y los trabajadores judiciales.

El Nuevo Poder Judicial reafirma que la comunicación permanente y el respeto a los derechos laborales son fundamentales para fortalecer la estabilidad institucional y continuar brindando un servicio de justicia eficiente a la ciudadanía.