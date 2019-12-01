Presupuesto para UMSNH en 2027 rompe récord; será de 5 mil 023 mdp: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 10:22:14

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2027, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), tiene programado un techo presupuestal de 5 mil 023 millones 876 mil pesos, recurso récord en toda la historia de la máxima casa de estudios en la entidad.

El mandatario informó que, en cumplimiento al mandato constitucional para garantizar un presupuesto pleno a la Universidad Michoacana, se asignó esa cantidad equivalente al 4.5 por ciento del presupuesto total del estado.

Lo anterior, se sumará a los ingresos propios que cada año tiene la máxima casa de estudios y que se calculan en alrededor de 400 millones de pesos o más por distintos conceptos.

Ramírez Bedolla destacó el compromiso de su administración con la institución y la comunidad nicolaita al ser un bastión importante para la formación de estudiantes y para el desarrollo de Michoacán.

A lo que reiteró el respaldo para la UMSNH aumentando su presupuesto y con la firme convicción de avanzar para que la institución continúe fortalecida y crezca científica y académicamente.