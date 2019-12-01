Presupuesto 2026, en apego a necesidades de Michoacán: Bedolla

Presupuesto 2026, en apego a necesidades de Michoacán: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 12:00:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto del 2025.- El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que el presupuesto 2026 será en apego a las necesidades de Michoacán y sin déficit.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que se busca garantizar presupuesto para las obras insignia de su gobierno, construcción de carreteras y caminos, salud, educación, etc.

A mayor recaudación local, mayor puntaje ante la federación, lo que permite un mejor trato por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); además de que el recurso bien invertido, dijo, da buenos resultados.

Ramírez Bedolla subrayó que el plan de gobierno y el trabajo en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), han permitido recuperar la educación en Michoacán, pues era un jaloneo corrupto que afectaba a las infancias de la entidad. Además, está por iniciar el que se espera sea el cuarto ciclo escolar completo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuerpo sin vida en la comunidad Sauz Villaseñor de Celaya, Guanajuato
Liberan a 46 policías detenidos por privación de la libertad en Chiapas; solo quedan 2 bajo investigación
Localizan a joven sin vida dentro de un canal en Querétaro capital
En Charo, Michoacán, aseguran 540 dosis de estupefaciente y detienen a una persona
Más información de la categoria
Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas
Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque
Ismael Zambada se declara culpable en corte de Nueva York; se espera cante nombres de políticos mexicanos ligados a la delincuencia
Operativos en el norte del país dejan armas, estupefacientes y dinero incautados; hubo varios detenidos
Comentarios