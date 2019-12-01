Presupuesto 2026, en apego a necesidades de Michoacán: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 12:00:37

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto del 2025.- El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que el presupuesto 2026 será en apego a las necesidades de Michoacán y sin déficit.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que se busca garantizar presupuesto para las obras insignia de su gobierno, construcción de carreteras y caminos, salud, educación, etc.

A mayor recaudación local, mayor puntaje ante la federación, lo que permite un mejor trato por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); además de que el recurso bien invertido, dijo, da buenos resultados.

Ramírez Bedolla subrayó que el plan de gobierno y el trabajo en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), han permitido recuperar la educación en Michoacán, pues era un jaloneo corrupto que afectaba a las infancias de la entidad. Además, está por iniciar el que se espera sea el cuarto ciclo escolar completo.