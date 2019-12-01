Presupuesto 2026 deberá atender las necesidades más apremiantes de las y los michoacanos: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- "Este presupuesto tiene una misión clara: atender las necesidades más apremiantes de Michoacán: el campo, la salud, educación, deporte, seguridad, justicia, y especialmente la atención a las víctimas de delitos", afirmó Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado.

Lo anterior, tras haber recibido el proyecto del Paquete Económico 2026 en la sede del poder legislativo, enviado por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que contempla un ejercicio de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos, en el presupuesto de Egresos.

"Analizaremos cada peso para asegurar un manejo responsable y enfocado en el bienestar de las familias michoacanas. Que este presupuesto no genere endeudamiento, ni nuevos impuestos, que sea justo para los bolsillos de nuestra gente", acotó el legislador.

Asimismo, Reyes Galindo explicó que este paquete presupuestario registra un incremento superior al nueve por ciento respecto al de 2025, con el que se prevé sea aplicado en de obras de infraestructura en todo el estado, así coml para el cumplimiento de programas relacionados con el bienestar de la población.

"Desde el Congreso michoacano, en el Grupo Parlamentario del PT, seremos vigilantes en todo momento de que todas y todos los michoacanos se beneficien con la aplicación de este Paquete Económico 2026", indicó el congresista.