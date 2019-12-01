Presupuesto 2026 con énfasis a seguridad pública y atención médica, asegura Bedolla

Morelia, Michoacán, a 08 de diciembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el presupuesto 2026, aprobado por unanimidad en las primeras horas de este lunes, hace particular énfasis a los rubros de seguridad, procuración de justicia y salud pública. Destacó el agradecimiento a la “sensibilidad” de los 39 diputados locales que aprobaron por unanimidad el proyecto de egresos enviado él a través de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que el legislativo estatal aprobó más de mil 450 millones de pesos extras a instituciones de seguridad y al Poder Judicial del Estado; puntualizó que hay un 20 por ciento de incremento a Fiscalía General del Estado, así como un aumento considerable a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Coordinación de Centros Penitenciarios.

Según lo informado por el Legislativo estatal, la SSP recibirá 5 mil 54 millones 360 mil 579 pesos; la FGE mil 873 millones 420 mil 10 pesos; Poder Judicial del Estado 2 mil 90 millones 554 mil 443 pesos.

En cuanto a las protestas de trabajadores del sector salud que piden el pago de salarios y prestaciones a trabajadores eventuales, Ramírez Bedolla apuntó que continúa el diálogo con los líderes sindicales y es IMSS Bienestar quien debe entrar a la atención, debido al nuevo modelo de atención a la salud en el estado.

Agregó que la prioridad al presupuesto asignado a salud pública está concentrado en la edificación y construcción de hospitales, servicios médicos, abasto de medicinas, es decir, que el sistema de salud se mantenga operativo.

Finalmente, sobre la petición de viudas de profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para que se les salde el adeudo al pago de marcha que sostiene la institución desde hace algunos años, el gobernador subrayó que la Casa de Hidalgo es autónoma por lo que deberá resolver la situación. Sin embargo, habrá colaboración de la Secretaría de Gobierno para escuchar a las afectadas y poder ofrecer alguna solución.

Cabe señalar que el presupuesto aprobado para el estado durante el 2026 es de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos, es decir, un aumento nominal del nueve por ciento con respecto a lo ejercido durante el 2025.