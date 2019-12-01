Presumirán producción agrícola y gastronómica en la 14va. Feria del Melón: Reyes Galindo 

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- El próximo sábado 24 de enero se llevará a cabo la edición número 14 de la Expo Feria del Melón en la tenencia de Zicuirán, municipio de La Huacana, en donde se exhibirán productos agrícolas de toda la región, destacando el melón honey dew que exportan a Estados Unidos, Canadá y Japón.

Así lo dio a conocer el diputado local por el Distrito 22 Múgica, Reyes Galindo Pedraza, durante un encuentro con medios de comunicación del estado, en donde se realizó la invitación a las y los michoacanos para que conozcan esta gran fiesta llena de tradición y sabor.

"La Expo Feria del Melón es una de las más representativas de La Huacana, que afortunadamente y gracias al apoyo de los gobiernos locales y estatales, se ha convertido en un gran referente cultural, económico y de tradición de todos los municipios que rodean la tenencia de Zicuirán", expuso el congresista.

El legislador, acompañado de la presidenta municipal de La Huacana, Yaritza Rosas Gaona y del presidente de productores meloneros de la empresa Cuyucú, Ulises Sánchez Garibay, destacó que esperan una derrama económica de alrededor de 5 millones de pesos con visitantes de los municipios circunvecinos y nacionales.

"La intención es que lleguen desde un día antes, que vivan las tradiciones, que prueben nuestra gastronomía como: los uchepos, carnitas, aporreadillo, morisqueta, enchiladas, entre otros platillos tradicionales; además de que tengan tiempo de recorrer los lugares ecoturísticos, como el volcán El Jorullo, la presa que tenemos en esta tenencia, balnearios, entre otros", señaló.

Respecto al programa de la 14va Feria del Melón, la alcaldesa Yaritza Rosas, detalló que iniciarán en la Plaza principal con un desfile de instituciones gubernamentales y educativas, así como productores de melón; además habrá decenas de stands con degustaciones de comida de la región, totalmente gratuitas.

Asimismo, por la noche se espera un espectáculo de pirotecnia y la presentación, también de manera gratuita, de grupos musicales como Los Terrícolas, Estrellas de Tuzantla, los Perdidos de Sinaloa, entre otros.

Respecto a la seguridad, el diputado Reyes Galindo destacó que habrá, como en todas las ediciones anteriores, un

despliegue de elementos de seguridad en la zona para proteger la integridad de todas y todos los locales y de los visitantes.