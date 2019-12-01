Presidentes municipales pagan hasta 200 mil pesos en plantilla de docentes ante el déficit: Raúl Morón Orozco

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 18:43:08

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- El senador Raúl Morón Orozco señaló que los presidentes municipales muchoacanos destinan hasta 200 mil pesos de sus presupuestos para cubrir la nómina de docentes ante el déficit existente en las escuelas de nivel básico de sus demarcaciones.

Según el senador, esta situación es resultado de la falta de maestros en preescolar y primaria, así como de la insuficiencia de horas en secundarias.

"Depende del tamaño del municipio, pero muchos están pagando maestros.... pregunten a los presidentes municipales cuando tengan oportunidad y que ellos les digan, porque esa es una realidad", comentó el legislador federal.

Morón Orozco señaló que esta problemática ha sido reportada por docentes en sus visitas a los diferentes municipios, quienes también han manifestado dificultades en infraestructura y la necesidad de una recategorización del personal, ya que muchos están desempeñando funciones distintas a las que corresponden a su salario.

"Faltan muchos trabajadores administrativos, hay que hacer una recategorización porque están en una función y cobran en otra o sea, hay dificultades", agregó el ex edil moreliano.