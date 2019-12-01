Presidente Municipal de Zamora afirma que la ciudad está en calma y desmiente rumores de ausencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:30:09
Zamora, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Carlos Alberto Soto Delgado, presidente municipal de Zamora, aseguró a la población que el municipio se encuentra en calma y sin reporte de incidentes de violencia tras los acontecimientos de inseguridad registrados en otras regiones del estado.

A través de sus redes sociales, el edil panista señaló que la administración determinó concluir su horario laboral en la alcaldía de manera anticipada este martes como una medida preventiva para evitar aglomeraciones ante los últimos reportes de actos violentos en Jalisco y Michoacán.

Soto Delgado transmitió en vivo y se dirigió directamente a la población, indicando que es falso que hubiera salido del municipio, como circulaban algunas versiones.

Finalmente, el alcalde pidió a la población posponer algunas actividades no esenciales durante el día de hoy, martes, y retomarlas hasta mañana miércoles, enfatizando la importancia de mantenerse alerta y seguir las comunicaciones oficiales.

El cierre de actividades en el Palacio Municipal de Zamora originó caos entre la población  principalmente comerciantes que cerraron sus negocios y padres de familia que acudieron en horario anticipado a recoger a sus hijos.

Noventa Grados
