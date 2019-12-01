Árbol caído obstruye vialidad en la colonia Nueva Valladolid, en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:11:50

Morelia, Michoacán a 24 de febrero de 2026.- La circulación se encuentra completamente bloqueada debido a la caída de un árbol en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el incidente ocurrió sobre la calle Luis de León Romano, en la colonia Nueva Valladolid, en la esquina con Juan Alvarado, donde la vialidad permanece obstruida en su totalidad.

Autoridades municipales ya se dirigen al lugar para atender la situación y retirar el árbol, a fin de restablecer el tránsito en la zona.

Se recomienda a automovilistas y peatones tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se realizan las labores correspondientes.

