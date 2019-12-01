Árbol caído obstruye vialidad en la colonia Nueva Valladolid, en Morelia

Árbol caído obstruye vialidad en la colonia Nueva Valladolid, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:11:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán a 24 de febrero de 2026.- La circulación se encuentra completamente bloqueada debido a la caída de un árbol en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el incidente ocurrió sobre la calle Luis de León Romano, en la colonia Nueva Valladolid, en la esquina con Juan Alvarado, donde la vialidad permanece obstruida en su totalidad.

Autoridades municipales ya se dirigen al lugar para atender la situación y retirar el árbol, a fin de restablecer el tránsito en la zona.

Se recomienda a automovilistas y peatones tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se realizan las labores correspondientes.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abuso sexual y violación cometido en agravio de su sobrina en Apatzingán, Michoacán, es vinculado a proceso
Árbol caído obstruye vialidad en la colonia Nueva Valladolid, en Morelia
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios