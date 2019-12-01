Presidenta del Senado informa recepción de solicitudes para salida de tropas mexicanas al extranjero

Presidenta del Senado informa recepción de solicitudes para salida de tropas mexicanas al extranjero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 21:35:08
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Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, informó que el órgano legislativo recibió diversas solicitudes de autorización para la salida de tropas nacionales fuera del país, enviadas por la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo informado, las solicitudes contemplan la participación de elementos mexicanos en distintos ejercicios y capacitaciones internacionales, entre ellos el evento SOF28 de Fuerzas de Operaciones Especiales en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, programado del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026.

Asimismo, se prevé la participación en el ejercicio multinacional “Tradewinds 2026”, a realizarse del 3 al 17 de junio en Antigua y Barbuda; así como en el Ejercicio Multinacional de Flota 205 (FLEETEX 250), del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, y en la Revista Naval Internacional 250, del 1 al 8 de julio en Nueva York, Estados Unidos.

También se incluyen el ejercicio multinacional “RIMPAC 2026”, que se llevará a cabo del 24 de junio al 31 de julio en Hawái, y el ejercicio “Panamax 2026”, programado del 3 al 14 de agosto en Panamá.

La legisladora señaló que todas las solicitudes serán turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.

 

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