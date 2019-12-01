Preside Marco Del Prete asamblea de la AMSDE

Monterrey, Nuevo León, 18 de marzo del 2026.- El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó en Monterrey, Nuevo León, la primera asamblea ordinaria de la asociación, cuyo objetivo fue consolidar a México como destino prioritario para la atracción de inversiones estratégicas.

Durante el encuentro se contó con la participación del director de Política Comercial y Económica, Josh Carr, y del jefe de Economía y Servicios Financieros de la Embajada Británica en México, George Mitchell, con quienes se acordó trabajar estrechamente para diversificar exportaciones y atraer capital británico hacia sectores de innovación.

Al respecto, Del Prete comentó que, en 2025, el comercio bilateral superó los cinco mil 600 millones de dólares, con un superávit para México de más de mil 200 millones, mientras que la inversión británica acumulada rebasa los 22 mil millones de dólares.

Dentro de la reunión, también participó el cónsul de México en Mumbai, Adolfo García Estrada y se destacó que la India es una nación que se consolida como una nueva potencia emergente y representa un mercado con más de mil 400 millones de habitantes, consumidores potenciales para los productos y servicios de las entidades del país.

“En un entorno donde el nearshoring y la digitalización exigen que nuestros estados no solo atraigan capital, sino que desarrollen ecosistemas tecnológicos resilientes, la innovación no es una opción, sino el eje transversal que debe guiar nuestras políticas económicas estatales para integrar a nuestras empresas en las cadenas globales de valor de manera más ágil, sostenible y tecnológicamente avanzada”, concluyó.